Incendian puesto de tacos en el centro de La Paz; resultó pérdida total.

El sábado 29 de julio, Tacos Pedro, una tradición gastronómica con 72 años establecidos en la capital del estado, sufrió de un incendio que ocasionó pérdida total. De acuerdo con la dueña del puesto, aún desconoce la causa de este trágico suceso:

“El sábado, cuando me dijeron las personas que estaban tratando de apagar el incendio, le hablaron a la policía. Pero hubo una patrulla de un estatal que hizo caso omiso, o sea, no les hizo caso, siguió de largo. Entonces se hizo el llamado y todo, pero no llegaron. […] En realidad no nos hicieron caso”.

El puesto de tacos se encontraba en la calle Revolución entre Bravo y Melchor Ocampo, y la propietaria del establecimiento detalló que actualmente está afrontando una situación económica complicada y necesita recuperarse, ya que el negocio es el sostén de su familia:

“La verdad no sé ni por qué me lo hicieron, si me afectó mucho porque era y es mi fuente de trabajo… Porque aparte yo mantengo a mi mamá y un hermano que tengo enfermo. Entonces ahorita me las estoy viendo muy duras, muy negras porque haz de cuenta que te queman todo y dices tú: ¿qué haces, de dónde agarro para volver a invertir, comprar?”.

Cabe destacar que aunado a la pérdida total derivado del incendio, ya no le fue permitido establecerse en la ubicación que solía estar por el riesgo a que surja otro acontecimiento similar:

“Y luego, para variar, la señora me pide que ya no me ponga ahí. Ahorita también ando batallando por un lugar, que me dé ahí también para volver a iniciar a trabajar, porque la señora ya no quiso, y eso también me afectó. Ya no me quiso dar permiso porque se le pudiera quemar la casa. O sea, yo la comprendo, pero también me quita un lugarcito donde trabajar”.