Incendian el relleno sanitario de Comondú; alcalde denuncia vandalismo

La madrugada de este jueves, se incendió el relleno sanitario de Ciudad Constitución, generando una nube de humo sobre la localidad. De acuerdo con el presidente municipal de Comondú, Roberto Pantoja Castro, el incendio fue provocado como parte de los actos vandálicos que han estado ocurriendo en el municipio desde hace varias semanas.

De acuerdo con Pantoja Castro, estos actos vandálicos son una forma de protesta contra su administración municipal.

“Me dirijo al pueblo de Comondú para manifestar mi inconformidad, rechazo, reclamo a las maneras que se tienen hoy de protestar en contra el gobierno municipal. Observe nada más la nube de humo que rodea hoy a Ciudad Constitución. Nos fueron a incendiar muy temprano el basurero municipal. No se vale, de verdad no se vale. No afectan al presidente, afectan a toda la sociedad comundeña”, declaró.