Incendian tumbas en panteón municipal de Ciudad Constitución
Un incendio de tumbas en Ciudad Constitución alarmó a los habitantes de Comondú la noche del miércoles 20 de agosto. El fuego alcanzó dos sepulcros dentro del panteón municipal 4 de marzo.
Las imágenes del incendio circularon en redes sociales , donde los vecinos expresaron su preocupación. Aseguraron que este hecho no es aislado, ya que en los últimos meses se han registrado destrozos, saqueos y daños a lápidas. en distintos cementerios del municipio.
Según los informes ciudadanos, las llamas se concentraron en dos tumbas y no avanzaron al resto del camposanto. Aunque el daño fue limitado, la escena aumentó la indignación.
Hasta ahora, las autoridades no han dado información oficial sobre las causas. La población exige mayor vigilancia y asegura que la falta de atención se mantiene en el abandono de estos espacios públicos, que deben ser lugares de respeto y resguardo para la memoria de los difuntos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.