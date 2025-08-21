Incendian tumbas en panteón municipal de Ciudad Constitución

Un incendio de tumbas en Ciudad Constitución alarmó a los habitantes de Comondú la noche del miércoles 20 de agosto. El fuego alcanzó dos sepulcros dentro del panteón municipal 4 de marzo.

Las imágenes del incendio circularon en redes sociales , donde los vecinos expresaron su preocupación. Aseguraron que este hecho no es aislado, ya que en los últimos meses se han registrado destrozos, saqueos y daños a lápidas. en distintos cementerios del municipio.

Según los informes ciudadanos, las llamas se concentraron en dos tumbas y no avanzaron al resto del camposanto. Aunque el daño fue limitado, la escena aumentó la indignación.

Lee más: Manta en Loreto acusa a autoridades de colusión con el crimen organizado

Hasta ahora, las autoridades no han dado información oficial sobre las causas. La población exige mayor vigilancia y asegura que la falta de atención se mantiene en el abandono de estos espacios públicos, que deben ser lugares de respeto y resguardo para la memoria de los difuntos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.