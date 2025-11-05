Incendio afecta el histórico edificio de las exoficinas de AeroCalifornia en el Centro de La Paz

Un incendio registrado la mañana de este miércoles dañó parte del edificio conocido como Casa Cota, donde alguna vez operaron las oficinas de la extinta AeroCalifornia, en pleno Centro Histórico de La Paz. El siniestro comenzó alrededor de las 09:30 de la mañana, en la esquina de Guillermo Prieto y Aquiles Serdán, y generó gran expectación entre vecinos y transeúntes que observaron cómo el humo cubría el cielo de la zona.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de La Paz trabajaron intensamente para controlar el fuego, apoyados por cinco unidades de emergencia, una pipa de la Guardia Nacional y otra del OOMSAPAS La Paz. A su vez, la Policía Municipal acordonó el área y desvió el tránsito para evitar riesgos entre automovilistas y curiosos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. Autoridades de Protección Civil realizan una evaluación para determinar el estado estructural del inmueble y descartar riesgos mayores.

El edificio, recordado por muchos paceños como sede de una de las empresas más emblemáticas del estado, se convirtió por unas horas en el centro de atención de la ciudad. Entre las llamas y el olor a humo, los vecinos lamentaron el deterioro de otro espacio que forma parte de la memoria histórica del Centro de La Paz.

