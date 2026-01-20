Incendio en barco camaronero de Mazatlán deja tres heridos

Un incendio se registró este mediodía en un barco camaronero atracado en el Parque Bonfil, en Mazatlán, Sinaloa, dejando como saldo preliminar tres personas lesionadas. El siniestro fue provocado por una acumulación de gases mientras se realizaban trabajos de soldadura, lo que derivó en una explosión y posterior propagación del fuego en la embarcación. El reporte del incendio movilizó a los cuerpos de rescate hacia el embarcadero.

Al llegar al sitio, los equipos de auxilio confirmaron que el fuego consumía gran parte de la estructura. El personal de Protección Civil y Bomberos determinó que el incidente ocurrió debido a complicaciones durante las labores de soldadura que se ejecutaban en el navío.

Para salvaguardar la integridad de los presentes, se procedió a la evacuación inmediata de los empleados de la embarcación y de quienes laboraban en las cercanías del embarcadero.

Los tres trabajadores afectados presentaron cuadros de intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron atención médica primaria en el lugar por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital de Mazatlán, Sinaloa, para una valoración especializada, mientras que los rescatistas continuaban con las maniobras críticas en la zona del siniestro.

El intenso combate a las llamas se prolongó por más de una hora y media, requiriendo una coordinación estrecha entre el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán y las autoridades municipales. Las dificultades técnicas en el interior del barco camaronero complicaron las tareas iniciales, pero se logró evitar que el fuego se extendiera a otras naves atracadas en el mismo sector del Parque Bonfil.

De acuerdo con los reportes de seguridad, las labores para sofocar el incendio concluyeron exitosamente tras un despliegue masivo de equipo especializado. Los especialistas en rescate mencionaron que se aplicaron todos los protocolos de atención ante el riesgo inminente de una segunda explosión debido a los químicos y combustibles presentes en este tipo de navíos pesqueros.

Finalmente, las autoridades de Mazatlán, Sinaloa, iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el origen de la falla en los trabajos de soldadura. El combate a las llamas terminó pasadas las 14:00 horas, dejando daños materiales de consideración en la embarcación siniestrada, la cual permanece bajo resguardo en el muelle.

