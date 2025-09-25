Incendio en bodega de Costa Azul moviliza a bomberos; solo daños materiales

Un incendio registrado la mañana de este jueves en la zona de Costa Azul provocó una intensa movilización de bomberos y cuerpos de emergencia. El siniestro se originó en una bodega de servicio y alcanzó a dos vehículos dentro de una propiedad privada; afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El reporte se activó alrededor de las 11:20 horas, lo que movilizó al personal de la Estación #1 Centro y la Estación #3 San José Viejo, desplegando un total de seis unidades.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el incendio habría iniciado por el sobrecalentamiento de una batería reciclada de uno de los vehículos estacionados en el polígono. El siniestro quedó contenido en la zona de la bodega, sin propagarse a otras áreas.

En las labores de apoyo también participaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Clave 1, quienes colaboraron para asegurar el área y prevenir riesgos mayores.