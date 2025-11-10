Incendio en Cabo San Lucas consume cuatro viviendas

Un incendio consumió cuatro viviendas en la colonia Lagunitas en Cabo San Lucas, sin que se reportaran víctimas mortales ni personas lesionadas. El fuego, que inició en circunstancias aún desconocidas, arrasó con las estructuras de manera total, dejando solo daños materiales y un saldo de familias desplazadas que ahora reciben apoyo de vecinos y autoridades locales.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas acudieron al lugar de los hechos y lograron contener las llamas tras varias horas de trabajo intenso. Según reportes preliminares, el siniestro no representó riesgo para vidas humanas, pero sí obligó a la evacuación temporal de residentes colindantes. Vecinos organizaron brigadas espontáneas para sofocar el avance del fuego mientras llegaban los equipos profesionales.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio, aunque se espera que en las próximas horas se realice un peritaje técnico para establecer si se trató de un cortocircuito, acumulación de materiales inflamables o algún otro factor. La colonia Lagunitas, de carácter popular y con viviendas mayoritariamente de madera y lámina, ha sido escenario de incidentes similares en el pasado, lo que reaviva el llamado a fortalecer medidas de prevención.

El gobierno municipal, en coordinación con Protección Civil y Desarrollo Social, ya evalúa el apoyo a las familias afectadas, que incluyen colchonetas, alimentos y refugio temporal. Mientras tanto, la comunidad se solidariza con los damnificados, en un nuevo recordatorio de la vulnerabilidad habitacional en zonas de rápido crecimiento urbano en Los Cabos.