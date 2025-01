Incendio en California: las FOTOS más impresionantes de la catástrofe en EU

La ciudad de Los Ángeles, en California, vive un panorama devastador tras los incendios forestales que avanzan sin control y ya han cobrado al menos cinco vidas.

Hasta este jueves, los incendios han arrasado cerca de 12 mil hectáreas en distintos puntos del condado, forzando la evacuación de casi 180 mil personas, según reportó la agencia de noticias AFP.

En Altadena, al norte de la ciudad, el fuego ha consumido más de cuatro mil 200 hectáreas y provocó la mayor parte de las víctimas mortales. Una residente, Kalen Astoor, describió al medio antes mencionado que la zona afectada luce como “muerte y destrucción”.

Al oeste, en el lujoso suburbio de Pacific Palisades, más de seis mil 900 hectáreas han sido calcinadas desde el martes. Este incendio, descrito como “uno de los más destructivos en la historia de Los Ángeles” por la jefa de bomberos Kristin Crowley, ha destruido más de 1,000 edificaciones y obligado a celebridades como James Wood y Mark Hamill a evacuar.

En medio del caos, algunas zonas han comenzado a estabilizarse. En el icónico Paseo de la Fama, los bomberos lograron controlar un incendio en las colinas cercanas, permitiendo a los residentes regresar a sus hogares tras la evacuación.

Prayers to everyone in California that shit is crazy 🙏🏽💯 pic.twitter.com/OXdrEtakAg

— 𝖍𝖔𝖔𝖕𝖘 🥷 (@HoopsFr) January 9, 2025