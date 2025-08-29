¿Qué pasó con Natanael Cano? Confirman que se incendió la camioneta en la que viajaba

Tras horas de especulación y rumores en redes sociales, el equipo del cantante Natanael Cano emitió un comunicado oficial para confirmar el incendio de la camioneta en la que viajaba el artista la tarde del miércoles 27 de agosto en un fraccionamiento de Hermosillo, Sonora, pero con un mensaje tranquilizador para sus fanáticos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la representación del líder de Los CT detalló lo sucedido:

“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo. Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió.”

Este mensaje despeja la incógnita principal que había generado angustia entre sus seguidores: el estado de salud de Natanael Cano es bueno y no reportó lesiones tras el susto, ya que logró desalojar la unidad a tiempo.

Así fue el accidente de Natanael Cano en Hermosillo

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en el fraccionamiento Haciendas Residencial, redujo a cenizas una lujosa camioneta Shelby Ford F150, la cual había sido previamente modificada para alto rendimiento y, según versiones extraoficiales, funcionaba con etanol.

Aunque se rumoreó que el cantante se encontraba de visita en la casa de su colega Gabito Ballesteros y que este estaba presente durante el percance, ni Ballesteros ni Natanael (fuera del comunicado de su equipo) se han pronunciado directamente en sus perfiles oficiales.

Hasta el momento, la prioridad del comunicado es clara: informar que Natanael Cano se encuentra bien y a salvo, tras lo que pudo ser un accidente de graves consecuencias.