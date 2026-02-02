Más de 50 mil hectáreas afectadas por incendios en Chubut

La crisis ambiental en la Patagonia argentina se agrava tras confirmarse que el incendio forestal que afecta a la región ha consumido más de 50 mil hectáreas. Las autoridades locales y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informaron que, a pesar de los esfuerzos de contención, las llamas continúan avanzando debido a las condiciones climáticas adversas y la densa vegetación de la zona.

En la provincia de Chubut, cientos de brigadistas trabajan en jornadas extenuantes para frenar el avance del fuego hacia zonas habitadas. De acuerdo con los últimos reportes, se espera que en las próximas 48 horas se registren lluvias leves en la cordillera, lo que representaría una ventana de oportunidad crítica para enfriar los puntos calientes y permitir el acceso terrestre a focos previamente inalcanzables.

El despliegue operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros y maquinaria pesada para la creación de brechas cortafuegos. El incendio ha generado una columna de humo visible a kilómetros de distancia, afectando la calidad del aire en localidades aledañas y forzando la evacuación preventiva de diversos sectores rurales para evitar pérdidas humanas.

El contexto de este desastre se vincula con una sequía prolongada que ha dejado el suelo con niveles mínimos de humedad. La situación en Chubut ha movilizado a gobiernos provinciales vecinos, quienes han enviado refuerzos para colaborar en las tareas de extinción. Las estadísticas reflejan que este es uno de los siniestros más agresivos registrados en la última década dentro del parque nacional y zonas protegidas.

Especialistas en meteorología indican que, aunque las lluvias previstas no serán torrenciales, la baja en la temperatura y el aumento de la humedad relativa ayudarán a estabilizar el perímetro del incendio. Sin embargo, las autoridades advierten que el riesgo de reactivación permanece alto si los vientos cambian de dirección, por lo que el estado de alerta roja se mantiene vigente para toda la región afectada.

Las pérdidas en biodiversidad son, hasta el momento, incalculables, afectando especies de flora autóctona y fauna silvestre. El gobierno ha iniciado investigaciones para determinar si el origen del fuego fue accidental o provocado, mientras la prioridad absoluta sigue siendo la protección de los brigadistas y la población civil.

