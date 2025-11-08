Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 8 de Noviembre, 2025
La Paz

Incendio consume casa rodante en El Centenario; bomberos controlan el fuego

Una casa rodante quedó completamente destruida tras un incendio registrado en la zona de Portobello, en la delegación de El Centenario, municipio de La Paz.
Joaquín Sánchez Castro
8 noviembre, 2025
Foto: Cortesía

Una intensa movilización de bomberos se registró en la delegación de El Centenario, luego de que se reportara un incendio en una casa rodante utilizada como vivienda.

De acuerdo con la información el siniestro ocurrió en la zona de Portobello, donde vecinos alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo que se elevaba desde el lugar.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz y de El Centenario, quienes trabajaron coordinadamente para controlar el fuego y evitar su propagación hacia otras propiedades cercanas. Tras varios minutos de labores, las llamas fueron completamente sofocadas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el fuego consumió por completo la casa rodante y las pertenencias que se encontraban en su interior. Los bomberos realizaron maniobras de enfriamiento y evaluación para descartar riesgos de reavivamiento.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque no se descarta que haya sido provocado por un corto circuito o alguna falla en el sistema eléctrico del vehículo.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantener medidas de seguridad básicas, como revisar las instalaciones eléctricas y evitar el uso de materiales inflamables cerca de fuentes de calor, para prevenir este tipo de incidentes.

