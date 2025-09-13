Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Septiembre, 2025
La Paz

Incendio consume vehículo en colonia de La Paz

Un vehículo fue consumido por un incendio durante la madrugada del 13 de septiembre en la colonia Gama de La Paz.
Joaquín Sánchez Castro
13 septiembre, 2025
Foto: Cortesía

Durante la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025, un vehículo fue consumido por las llamas en la intersección de las calles Gama y Pera, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el reporte del C-4, alrededor de las 02:13 horas se recibió la llamada de emergencia que alertaba sobre un automóvil en llamas. Al arribar al lugar, las unidades de seguridad pública y bomberos confirmaron que se trataba de un Nissan Sentra modelo 1996, color gris, completamente envuelto en fuego.

El propietario del vehículo, identificado como Rigoberto, de ocupación minero, relató que al salir de su domicilio se percató de que su automóvil ya estaba incendiándose y de inmediato realizó el reporte a las autoridades.

Elementos de Bomberos de La Paz acudieron con equipo especializado y lograron sofocar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran a vehículos o viviendas cercanas.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el vehículo sufrió daños materiales totales. Las autoridades investigan las posibles causas del incendio.

 

