Incendio consume vehículo en colonia de La Paz

Durante la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025, un vehículo fue consumido por las llamas en la intersección de las calles Gama y Pera, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el reporte del C-4, alrededor de las 02:13 horas se recibió la llamada de emergencia que alertaba sobre un automóvil en llamas. Al arribar al lugar, las unidades de seguridad pública y bomberos confirmaron que se trataba de un Nissan Sentra modelo 1996, color gris, completamente envuelto en fuego.

El propietario del vehículo, identificado como Rigoberto, de ocupación minero, relató que al salir de su domicilio se percató de que su automóvil ya estaba incendiándose y de inmediato realizó el reporte a las autoridades.

Elementos de Bomberos de La Paz acudieron con equipo especializado y lograron sofocar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran a vehículos o viviendas cercanas.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el vehículo sufrió daños materiales totales. Las autoridades investigan las posibles causas del incendio.

