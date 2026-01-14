Incendio consume vivienda en Chulavista; no hubo personas lesionadas

La mañana de este miércoles 14 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue movilizado para atender un incendio en una vivienda ubicada en la colonia López Obrador, conocida como Invasión Chulavista.

De acuerdo con el reporte oficial, al lugar acudió el Batallón de Operaciones en las unidades M63, M45 y S77, además del apoyo voluntario de piperos de la zona, quienes colaboraron en las labores para controlar el fuego.

El siniestro consumió por completo una vivienda de material endeble; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Ante este tipo de hechos, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas exhorta a la población a tomar medidas preventivas para evitar incendios en viviendas, como revisar instalaciones eléctricas, no sobrecargar contactos, mantener veladoras o flamas lejos de materiales inflamables, apagar fogones y estufas antes de salir de casa y tener a la mano números de emergencia para una respuesta oportuna.

