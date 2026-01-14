Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 14 de Enero, 2026
Seguridad

Incendio consume vivienda en Chulavista; no hubo personas lesionadas

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió un incendio en una vivienda de la colonia Chulavista. El fuego consumió la casa, sin que se registraran personas lesionadas; las causas aún se desconocen.
14 enero, 2026
Incendio en vivienda de Chulavista moviliza a Bomberos de CSL

IMG: Bomberos CSL

La mañana de este miércoles 14 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue movilizado para atender un incendio en una vivienda ubicada en la colonia López Obrador, conocida como Invasión Chulavista.

De acuerdo con el reporte oficial, al lugar acudió el Batallón de Operaciones en las unidades M63, M45 y S77, además del apoyo voluntario de piperos de la zona, quienes colaboraron en las labores para controlar el fuego.

El siniestro consumió por completo una vivienda de material endeble; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Ante este tipo de hechos, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas exhorta a la población a tomar medidas preventivas para evitar incendios en viviendas, como revisar instalaciones eléctricas, no sobrecargar contactos, mantener veladoras o flamas lejos de materiales inflamables, apagar fogones y estufas antes de salir de casa y tener a la mano números de emergencia para una respuesta oportuna.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

