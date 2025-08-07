VIDEO: Se incendia edificio Pedrin del Gobierno de Baja California Sur

Gran susto y daños materiales menores causó un incendio registrado la tarde de este miércoles en el edificio Pedrin, perteneciente al gobierno de Baja California Sur y ubicado en la ciudad de San José del Cabo.

De acuerdo con la información que ha difundido el Departamento de Bomberos de San José del Cabo en sus redes sociales, el incendio se registró alrededor de las 06:25 de la tarde este miércoles.

El incendio en el edificio Pedrin habría iniciado “a causa del corto circuito de un aire acondicionado” que estaba instalado dentro de las oficinas de Asentamientos Humanos, informaron los apagafuegos.

Para controlar el incendio fue necesaria la participación de un total de 25 elementos del Departamento de Bomberos, además de las unidades M-10, M-30, ECO-01, C-1, FT-01 con las cuales se permitió ingresar a través de una ventana ubicada en lo alto del edificio Pedrin.

En apoyo también acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, agentes de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, además de unidades prehospitalarias privadas.

Luego de las labores de los apagafuegos, que permitieron evitar que el incendio se propagara a otras áreas del edificio Pedrin, las autoridades de Departamento de Bomberos de San José del Cabo emitieron el reporte de daños, el cual concluyeron, solo se presentaron “pérdidas materiales menores”.

A pesar de que el incendio en el edificio Pedrin de San José del Cabo quedó completamente controlado, fueron suspendidas labores en cierta parte del inmueble para proceder con las tareas de limpieza y inspeccionar que no haya daños mayores en el inmueble.