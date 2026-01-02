Tragedia de Año Nuevo en Suiza: investigan bengalas en incendio de bar de los Alpes

En una de las tragedias más dolorosas vividas en Europa en años recientes, un incendio registrado en la madrugada de Año Nuevo en el bar Le Constellation de la estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó al menos 40 personas muertas y más de 115 heridas, con decenas en estado crítico, según autoridades locales que continúan la investigación.

Una celebración que terminó en tragedia

La Fiscalía del cantón de Valais informó que el fuego pudo haber sido iniciado por bengalas o “velas de efecto chispeante” colocadas sobre botellas de champán, que habrían prendido en contacto con materiales inflamables del techo del local, un bar y discoteca muy concurrido durante las fiestas de Nochevieja.

Según las primeras declaraciones oficiales, se trabaja con la hipótesis de que estas pirotecnias encendidas en un ambiente concentrado y con posible falta de medidas de seguridad adecuadas fueron la chispa que desencadenó el incendio, que se propagó con rapidez.

Víctimas e impacto humanitario

Las autoridades han subrayado que la identificación de las víctimas podría demorarse varios días, debido a la gravedad de las quemaduras y el estado de los restos, lo que ha complicado las labores forenses en el Cantón.

Entre los heridos se encuentran tanto ciudadanos suizos como extranjeros (franceses, italianos, serbios, entre otros), reflejo del carácter internacional de la multitud que celebraba el año nuevo en el popular centro alpino.

Grupos de apoyo, servicios de salud y organizaciones de emergencia han sido movilizados. Las unidades de cuidados intensivos en hospitales cercanos han alcanzado su capacidad máxima y se han realizado traslados a centros médicos en otras regiones de Suiza y países vecinos.

Investigación y responsabilidades: del techo a las normas de seguridad

Más allá de las bengalas, la investigación fiscal y policial se ha extendido para evaluar si el bar contaba con sistemas de protección contra incendios, salidas de emergencia y materiales de construcción adecuados, así como si hubo negligencias en la operatividad del local durante una noche de máxima afluencia.

La fiscalía advirtió que, de confirmarse fallas en las normas de seguridad o negligencia en su cumplimiento, podría iniciarse una causa penal que incluya cargos por homicidio por negligencia y lesiones.

El presidente suizo calificó los hechos como “una de las peores tragedias del país en años”, y autoridades internacionales han expresado solidaridad con las familias afectadas. Gobiernos vecinos han ofrecido colaboración en las labores médicas y de investigación.

Organizaciones de derechos civiles y activistas han llamado a revisar de manera urgente las normas de seguridad en locales nocturnos y espacios públicos, especialmente en eventos multitudinarios, para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

