Activan protocolo de emergencia por incendio en El Pescadero, en el municipio de La Paz

Un incendio en los palmares de San Pedrito de Las Palmas, en la delegación de El Pescadero, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, activó el protocolo de emergencia ante el riesgo de propagación hacia zonas agrícolas y habitadas. Las autoridades desplegaron unidades de bomberos, Protección Civil y otros cuerpos de auxilio para controlar el siniestro y llevar a cabo labores de remoción de materiales combustibles.

Protección Civil recordó la vulnerabilidad de la vegetación en la región ante condiciones secas y vientos costeros, y pone de relieve la importancia de contar con una respuesta ágil y coordinada para salvaguardar tanto el entorno como las comunidades locales.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer cifras oficiales de hectáreas afectadas, sin embargo, en redes sociales circulan fotografías donde se observa grandes llamas y mucho humo.

La delegación de El Pescadero es conocida por su paisaje agrícola y palmar, al resguardo de la Sierra de la Laguna y el Océano Pacífico.

Autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atentos y recordar que la coordinación entre cuerpos de auxilio locales, estatales y federales es clave para minimizar daño y costo ambiental en un ecosistema que cumple funciones vitales para la región.