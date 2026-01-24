Voraz incendio consume una fabrica de pinturas en Ecatepec, Edomex

Un fuerte incendio se desató la noche de este viernes en una fábrica de pinturas ubicada en la colonia San Francisco Xalostoc, perteneciente al municipio de Ecatepec, en el Edomex. La presidenta municipal, Azucena Cisneros, confirmó el siniestro y señaló que las llamas han alcanzado una gran altitud, generando una columna de humo denso visible desde varios puntos del Valle de México. Ante la magnitud de la conflagración en Ecatepec, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia para evitar una tragedia mayor en esta zona industrial y habitacional.

Personal de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Ecatepec se desplazaron rápidamente al lugar para iniciar las labores de combate al fuego con equipo especializado. A estas tareas de auxilio se han sumado diversos organismos de seguridad municipales, estatales y federales, quienes trabajan de manera coordinada para sofocar las llamas que consumen químicos altamente inflamables. La prioridad de las autoridades en el Edomex es confinar el fuego para evitar que se propague a empresas aledañas en el sector de San Francisco Xalostoc.

Debido al riesgo inminente de explosión y a la toxicidad del humo, elementos de la Policía municipal y estatal iniciaron un operativo de desalojo de viviendas para salvaguardar a los residentes de las zonas cercanas. La zona de peligro ha sido delimitada por las fuerzas de seguridad, quienes mantienen un resguardo perimetral que abarca aproximadamente 19 calles a la redonda del incendio. Las autoridades exhortaron a la población a evitar el área y a despejar las vías de comunicación para facilitar el paso de las unidades de emergencia.

La alcaldesa Azucena Cisneros informó a través de sus canales oficiales que el personal de Bomberos y Protección Civil ya atiende el reporte en la fábrica de pinturas de San Francisco Xalostoc y aseguró que se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos. Por su parte, los elementos de la Policía municipal colaboran activamente en el acordonamiento para permitir que las pipas de agua y camiones cisterna ingresen sin contratiempos al epicentro del siniestro en el Edomex.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales o personas lesionadas de gravedad, aunque el desalojo de viviendas se mantiene como medida preventiva estricta. Los equipos de rescate utilizan mangueras de alta presión y espuma química para tratar de controlar las llamaradas que han causado alarma entre los vecinos de la colonia San Francisco Xalostoc. La visibilidad en la zona es limitada debido a la densidad de los contaminantes liberados por la combustión de los materiales de la fábrica de pinturas.

Se espera que en las próximas horas, una vez controlado el incendio, peritos especializados realicen las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fuego. El despliegue de la Policía y los cuerpos de emergencia de Ecatepec continuará durante la madrugada para asegurar que no existan puntos de reactivación y para permitir que las familias evacuadas regresen a sus hogares de forma segura una vez que el riesgo haya sido mitigado totalmente.

