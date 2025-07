Infierno en el mar: ferry arde en Indonesia y deja al menos cinco muertos

Una tragedia marítima sacudió a Indonesia este domingo 20 de julio, cuando un ferry de pasajeros con 185 personas a bordo se incendió en aguas cercanas a la isla de Buton, en la región de Sulawesi. El siniestro dejó al menos cinco personas muertas, según informaron autoridades locales.

El ferry KM Umsini, que cubría la ruta entre Kendari y Bajo, fue envuelto por llamas a media travesía, desatando el pánico entre los pasajeros. La mayoría logró saltar al mar y fue rescatada por pescadores y barcos cercanos que acudieron tras las señales de emergencia.

El jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Kendari, Muhammad Arafah, confirmó que “la mayoría de los pasajeros sobrevivió gracias a la rápida reacción y la ayuda de embarcaciones civiles”. Sin embargo, lamentó que cinco personas fallecieron, sin que hasta ahora se precise si fue por quemaduras o ahogamiento.

Imágenes difundidas por medios locales muestran la embarcación envuelta en llamas y columnas de humo negro, mientras decenas de personas nadaban para alejarse del barco.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del incendio, aunque las autoridades ya iniciaron una investigación. El ferry, operado por la empresa estatal Pelni, tenía todas sus revisiones en regla, según los primeros reportes.

KM Barcelona VA ferry caught fire off Talise Island, North Sulawesi, Indonesia.

Three died, 150 rescued. Passengers jumped into the sea to escape flames. Rescue operations continue. https://t.co/UqPhiG208k pic.twitter.com/o2f6KYqWzo

— GeoTechWar (@geotechwar) July 20, 2025