Incendio en Hong Kong revela fallas de seguridad y corrupción en obras; suman 128 muertos

Hong Kong enfrenta una de las tragedias urbanas más severas de su historia reciente tras el incendio registrado el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court, donde las autoridades confirmaron este viernes un saldo de 128 personas fallecidas, ocho detenidos y más de 79 heridos, además de un centenar de residentes cuyo paradero continúa desconocido.

¿Cómo inició el incendio en Hong Kong que terminó en tragedia?

El fuego, que se inició en los andamios de bambú utilizados en la restauración del complejo de más de 1,800 departamentos en el distrito de Tai Po, se prolongó por más de 40 horas antes de ser “prácticamente extinguido”, según el Departamento de Bomberos.

La tragedia tomó un giro político y social cuando la Comisión local anunció la detención de ocho involucrados en la obra de renovación: dos jefes de obra, dos responsables administrativos del proyecto, tres subcontratistas del andamiaje y un intermediario, todos investigados por presunta corrupción y negligencia.

A la par, surgieron irregularidades graves. Andy Yeung, jefe de bomberos, confirmaba que las alarmas contra incendios no funcionaban correctamente, lo que impidió alertar a los habitantes.

Algunos residentes aseguraron que ninguna sirena sonó y que tuvieron que tocar de puerta en puerta para avisar a sus vecinos.

El jefe de seguridad, Chris Tang, anunció que apenas 39 de las 128 víctimas han sido identificadas, y que la investigación oficial podría extenderse hasta cuatro semanas.

Las autoridades analizan el papel de los andamios de bambú y las mallas plásticas inflamables, comúnmente usadas en obras de renovación en la ciudad.

La magnitud del desastre no se había visto desde 1948, cuando un estallido seguido de incendio dejó 135 muertos. Pese a la reducción de incendios mortales en Hong Kong gracias a mejores estándares de seguridad, esta tragedia expuso vulnerabilidades críticas.

En el frente legal, la policía detuvo a tres hombres por abandonar negligentemente materiales inflamables en el sitio.

El Departamento de Trabajo admitió haber realizado 16 inspecciones desde julio de 2024, con advertencias emitidas apenas días antes del siniestro.

El gobierno local anunció una revisión inmediata de urbanizaciones en obra y evaluará sustituir los andamios de bambú por estructuras metálicas.

La emergencia activó una ola de solidaridad entre la población. Se instalaron centros de acopio de ropa, alimentos, artículos básicos y módulos de atención médica y psicológica.

La respuesta fue tan masiva que los organizadores pidieron detener las donaciones.

El gobierno formó un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (38.5 millones de dólares estadounidenses) para apoyar a las familias afectadas y suspendió todas las actividades relacionadas con las elecciones legislativas programadas para el 7 de diciembre.