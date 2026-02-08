Fuerte incendio consume locales comerciales frente al estadio en Cabo San Lucas

Un voraz incendio en Cabo San Lucas consumió varios locales comerciales ubicados frente al estadio, en la zona del camino al Faro en la colonia Obrera, durante la medianoche de este domingo 8 de febrero. El siniestro generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, quienes trabajaron bajo presión para evitar que las llamas se extendieran a las viviendas y comercios colindantes.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, para combatir el fuego fue necesaria la intervención de cuatro camiones extintores, un camión escala, así como unidades de rescate y logística. Por esta razón, se contó también con el apoyo de piperos particulares, quienes garantizaron el suministro de agua necesario para sofocar el incendio en Cabo San Lucas.

Evacuación y respuesta de emergencia

Por otro lado, el comandante Juan Antonio Carbajal informó que, como medida preventiva, habitantes de la zona fueron evacuados mientras los 30 elementos de bomberos realizaban las maniobras de control. En el lugar participaron también efectivos de la Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos de BMR Ambulancias. No obstante, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras el incidente.

Pérdidas materiales considerables

Cabe señalar que, aunque el fuego fue controlado antes de afectar áreas adicionales, el incendio en Cabo San Lucas dejó pérdidas económicas totales en los locales siniestrados. Por ello, la zona quedó resguardada por las autoridades para garantizar la seguridad de los transeúntes. Por esta razón, se espera que en las próximas horas se realicen los peritajes correspondientes para determinar la causa que originó el fuego.

