Fuerte incendio en Neza afecta la calidad del aire y el humo llega a alcaldías de la CDMX

Un fuerte incendio registrado en un depósito de residuos y pastizales en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, provocó una movilización de emergencia que afectó la visibilidad y la calidad del aire en diversas zonas del Valle de México. El siniestro, que comenzó en las inmediaciones de la zona conocida como el Bordo de Xochiaca, generó una columna de humo negro visible desde varios puntos de la Ciudad de México.

Debido a la dirección de los vientos, el humo derivado del incendio se desplazó hacia el poniente, alcanzando principalmente a las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Las autoridades de protección civil han recomendado a la población de estas demarcaciones cerrar ventanas y evitar actividades al aire libre debido a la alta concentración de partículas suspendidas.

El cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl, en colaboración con equipos de apoyo de municipios aledaños, labora intensamente para sofocar las llamas. Aunque no se han reportado personas lesionadas hasta el momento, el incendio ha consumido una superficie considerable de materiales plásticos y maleza, lo que dificulta las labores de control por la rápida propagación del fuego ante las ráfagas de viento registradas hoy.

Consecuencias ambientales en Nezahualcóyotl y la CDMX

La contingencia ambiental derivada de este incendio en Nezahualcóyotl ocurre en un periodo de altas temperaturas, lo que agrava la situación atmosférica. El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) reportó que la calidad del aire pasó de “regular” a “mala” en cuestión de horas en la zona oriente, por lo que se pide especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Además de los riesgos a la salud, el siniestro ha generado complicaciones en el tránsito local, ya que la visibilidad en avenidas colindantes con el área del siniestro se redujo drásticamente. Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional mantienen un cerco de seguridad para permitir el paso de las pipas de agua y unidades de emergencia que intentan confinar el fuego para evitar que alcance zonas habitacionales cercanas.

Finalmente, las autoridades ambientales estatales han iniciado las investigaciones para determinar si el origen del incendio fue provocado o consecuencia de las condiciones climáticas. Se espera que el incendio sea liquidado por completo durante la noche de este 17 de febrero, aunque las labores de remoción de escombros y enfriamiento podrían prolongarse hasta la madrugada del miércoles para evitar reigniciones.

