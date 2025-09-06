¡Tijuana huele a humo! Incendio consume locales comerciales de plaza Villa Fontana

Un voraz incendio se desató esta mañana en la colonia Villa Fontana de Tijuana, afectando gravemente a cuatro locales de una plaza comercial.

Los equipos de bomberos han logrado contener el fuego para evitar su propagación a más negocios de la Plaza Villa Fontana, y las labores de enfriamiento continuarán por varias horas. Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

El reporte del incendio de la Plaza Villa Fontana ingresó a las 06:31 horas de este 6 de septiembre de 2025, en un inmueble ubicado sobre la avenida Aranjuez y calle de las Aguas, en la colonia Villa Fontana, frente a la Delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez. Al llegar al lugar, el personal de bomberos encontró que el fuego continuaba activo, con humo saliendo de cuatro locales.

De acuerdo con Pedro Perfecto Lugo, Subdirector Operativo de Bomberos de Tijuana, el incendio en la Plaza Villa Fontana se originó en una refaccionaria y una dulcería. Además, el siniestro alcanzó el techo de una farmacia y de un restaurante de mariscos.

Ante la magnitud del incidente, se desplegó un operativo que incluye a cinco estaciones de bomberos, así como a personal de Protección Civil Municipal, Cruz Roja y Policía Municipal, quienes apoyan en la seguridad y el seguimiento de la emergencia.

Las causas que originaron el incendio aún se desconocen y están siendo investigadas por las autoridades competentes. Las labores de control y enfriamiento son cruciales para asegurar la zona y prevenir cualquier reactivación del fuego.