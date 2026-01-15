Incendio en procesadora de aserrín en Tijuana lleva más de 36 horas activo

La magnitud del incendio registrado en una procesadora de aserrín ha encendido las alertas de las autoridades, luego de que el fuego superara las 36 horas sin ser controlado y continúe activo con una intensidad visible desde varios puntos de la ciudad. El siniestro se localiza detrás de la gasera Silza del Refugio, un factor que incrementa la atención y la cautela en las labores de emergencia.

La persistencia de las llamas se explica por el tipo de material involucrado, ya que el aserrín es altamente combustible y facilita la propagación del fuego, además de dificultar su extinción total. Esta condición ha obligado a mantener un operativo constante, enfocado no solo en sofocar el incendio, sino en evitar que se reactive en zonas ya atendidas.

Leer más: Azulik Tulum es reconocido por ser un hotel poco convencional de lujo en el Caribe mexicano

Desde distintos sectores urbanos, el resplandor del incendio puede observarse a varios kilómetros de distancia, lo que da cuenta de la dimensión del siniestro y de la carga de material en combustión. La visibilidad del fuego ha generado inquietud entre la población, especialmente por la cercanía con instalaciones de riesgo y por la duración inusual del evento.

El director de Bomberos, Rafael Carrillo, confirmó que el control total del incendio no será inmediato y advirtió que las labores podrían extenderse por varios días. Esta previsión responde a la necesidad de actuar de forma gradual y segura, evitando acciones que puedan provocar una propagación súbita o un nuevo frente de fuego.

Leer más: Evidencian en Chile canibalismo en el sapo de Atacama tras metamorfosis

Como parte de la estrategia operativa, una cuadrilla de bomberos permanece de manera permanente en el lugar del siniestro, realizando tareas de enfriamiento, remoción de material y vigilancia continua. El objetivo principal es impedir que el fuego se salga de control y proteger las zonas colindantes.

La cercanía del incendio con infraestructura sensible, como la gasera ubicada en las inmediaciones, ha obligado a extremar precauciones y a mantener una coordinación constante entre los cuerpos de emergencia. Este tipo de escenarios demanda una respuesta prolongada y especializada, dado el potencial riesgo que representa una propagación no contenida.

Leer más: Frente Frío 28 sacude a México este Jueves 15 de enero con frío extremo, vientos y lluvias intensas

Aunque no se han reportado afectaciones adicionales, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del sitio y reiteran que este tipo de incendios industriales suelen requerir tiempos prolongados de atención debido a la naturaleza de los materiales involucrados. La prioridad, insisten, es la seguridad del personal operativo y de la población.

El siniestro en la procesadora de aserrín se ha convertido así en un punto crítico de atención para los servicios de emergencia en Tijuana, que enfrentan un escenario complejo donde la resistencia del fuego obliga a una intervención paciente, técnica y sostenida.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO