Voraz incendio consume tienda Sam’s Club en Hermosillo; no reportan heridos

Un voraz incendio consumió casi en su totalidad las instalaciones de la tienda de autoservicio Sam’s Club, ubicada en la zona vado del río en Hermosillo, Sonora. El siniestro, que generó una columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad, provocó la inmediata movilización del Departamento de Bomberos, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el fuego comenzó en el área de bodega y se extendió rápidamente hacia el piso de ventas debido a la presencia de materiales inflamables. Afortunadamente, los protocolos de evacuación se activaron de manera oportuna, permitiendo que tanto clientes como empleados salieran del establecimiento sin que se reportaran personas lesionadas o víctimas mortales.

El personal de Bomberos de Hermosillo trabajó por varias horas para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara a comercios aledaños. Hasta el momento, los cuerpos de emergencia permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros, mientras que la zona se encuentra acordonada para facilitar las maniobras de auxilio y seguridad.

Las autoridades de Protección Civil de Sonora realizarán un peritaje exhaustivo para determinar las causas exactas que originaron este incendio en la sucursal de Sam’s Club. Históricamente, en ciudades con altas temperaturas como Hermosillo, las fallas en los sistemas eléctricos y sobrecargas en aires acondicionados suelen ser factores de riesgo monitoreados por la Secretaría de Seguridad Pública.

El impacto económico para la cadena Walmart de México y Centroamérica, propietaria de la marca, es considerable, ya que la estructura sufrió daños estructurales graves. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando el plan de atención para los trabajadores afectados por el cierre temporal de la unidad.

Finalmente, la Policía Municipal de Hermosillo recomendó a la población evitar circular por las inmediaciones del vado del río para no entorpecer el paso de las unidades de emergencia que aún laboran en el sitio del siniestro.

