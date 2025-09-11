Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Septiembre, 2025
HomeSeguridadIncendio en San José del Cabo deja a un menor hospitalizado y dos perritos intoxicados
Seguridad

Incendio en San José del Cabo deja a un menor hospitalizado y dos perritos intoxicados

Bomberos sofocaron un incendio en San José del Cabo. El siniestro dejó a un menor hospitalizado y a dos perritos intoxicados, atendidos en el lugar
Brenda Ireri Yáñez
10 septiembre, 2025
0
33
perritos incendio

Departamento de Bomberos de San José del Cabo

Alrededor de las 12:50 de este miércoles, un incendio en una casa-habitación del vado de Santa Rosa en San José del Cabo activó a elementos del Departamento de Bomberos de la Estación #1 Centro.

Las unidades M-22 y A-617 acudieron al sitio y lograron controlar el fuego. El siniestro dejó pérdidas materiales como saldo principal.

Un menor de 13 años sufrió intoxicación y quemaduras leves, por lo que paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Dos perritos también se encontraban en la vivienda. Bomberos los atendieron y confirmaron que se encontraban estables. Posteriormente, la Dirección de Ecología intervino con su Brigada Animal para dar seguimiento a su cuidado.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar las instalaciones eléctricas y de gas en los hogares, con el fin de prevenir emergencias de este tipo.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBomberos San José del CaboIncendio
Articulo anterior

Refuerzan brigadas de limpieza en colonias de Cabo San Lucas

Siguiente articulo

Imparten taller sobre conservación de la tortuga marina en Los Cabos