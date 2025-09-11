Incendio en San José del Cabo deja a un menor hospitalizado y dos perritos intoxicados

Alrededor de las 12:50 de este miércoles, un incendio en una casa-habitación del vado de Santa Rosa en San José del Cabo activó a elementos del Departamento de Bomberos de la Estación #1 Centro.

Las unidades M-22 y A-617 acudieron al sitio y lograron controlar el fuego. El siniestro dejó pérdidas materiales como saldo principal.

Un menor de 13 años sufrió intoxicación y quemaduras leves, por lo que paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Dos perritos también se encontraban en la vivienda. Bomberos los atendieron y confirmaron que se encontraban estables. Posteriormente, la Dirección de Ecología intervino con su Brigada Animal para dar seguimiento a su cuidado.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar las instalaciones eléctricas y de gas en los hogares, con el fin de prevenir emergencias de este tipo.

