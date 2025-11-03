FGJE ordena cierre de tiendas Waldo’s en Sonora tras incendio

El gobierno de Sonora informó que se instruyó a la cadena de tiendas Waldo’s cerrar todas sus sucursales en el estado, luego del incendio ocurrido el sábado en una de sus tiendas, que dejó un saldo de 23 personas fallecidas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) explicó en conferencia de prensa que se contactó con la empresa para coordinar el cierre de los establecimientos, con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva de las normas de seguridad y garantizar la protección de la ciudadanía.

“(Se les pidió) que pudieran cerrar las puertas de todos estos establecimientos para iniciar una revisión profunda de cumplimiento de cada una de las normas que se necesitan atender para efecto de garantizar la seguridad de la gente”, señalaron las autoridades.

Revisión de seguridad y evaluación de sucursales

La FGJE detalló que se iniciará un proceso de evaluación junto con los gobiernos municipales, con el objetivo de asegurar que ninguna sucursal de la cadena represente un riesgo para los ciudadanos. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha de reapertura de los locales.

Waldo’s se compromete a apoyar a las familias de las víctimas

Por su parte, Waldo’s emitió un comunicado este domingo expresando su dolor y consternación por los hechos ocurridos en la sucursal del centro de Hermosillo:

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo. No hay nada más importante que atender la emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”.

La empresa aseguró que mantiene una comunicación estrecha con las autoridades y las familias afectadas, y que está realizando todos los esfuerzos necesarios para apoyar a los damnificados y gestionar los recursos de manera urgente.