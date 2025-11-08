Incendio en depósito de perfumes en Turquía deja seis muertos y varios heridos

Un devastador incendio en un almacén de perfumes en el distrito industrial de Dilovası, en el noroeste de Turquía, dejó al menos seis personas muertas y cinco heridas, una de ellas en estado crítico, según informaron este viernes las autoridades locales. El siniestro, ocurrido a primeras horas de la mañana, consumió por completo dos plantas del edificio utilizado como fábrica y depósito de productos químicos y cosméticos inflamables.

El gobernador de Kocaeli, Ilhami Aktas, confirmó que el fuego se desató alrededor de las 09:00 horas (local) y que las llamas se extendieron con gran rapidez debido a la presencia de alcoholes y esencias altamente combustibles. “Seis de nuestros conciudadanos perdieron la vida en el incendio. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico por las quemaduras”, declaró el funcionario al canal público TRT Haber, al tiempo que reconoció que las causas aún están bajo investigación.

Imágenes difundidas por medios turcos mostraron columnas de humo denso y explosiones secundarias que alarmaron a los trabajadores de fábricas cercanas. Bomberos y equipos de emergencia lograron controlar el fuego hacia el mediodía, tras varias horas de labores que incluyeron el uso de vehículos cisterna y la evacuación de naves colindantes. Las autoridades ordenaron además el cierre temporal de calles aledañas ante el riesgo de que los vapores químicos generaran nuevos focos de ignición.

El incendio se produjo en una zona altamente industrializada, ubicada unos 70 kilómetros al sureste de Estambul, que alberga centenares de fábricas químicas, metalúrgicas y de manufactura. Este corredor económico del noroeste turco ha sido escenario de accidentes industriales recurrentes en los últimos años, varios de ellos vinculados a deficiencias en medidas de seguridad y almacenamiento de sustancias peligrosas.

La Fiscalía Provincial de Kocaeli inició una investigación para determinar si existieron negligencias empresariales o fallas en los sistemas de ventilación y prevención de incendios del inmueble. Equipos forenses y técnicos recolectan evidencias en la zona, particularmente en el área de producción y en los tanques donde se almacenaban los compuestos aromáticos utilizados en la elaboración de perfumes.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas, aunque fuentes locales indicaron que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la planta. Los heridos, con quemaduras de diversa gravedad, fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras uno de ellos permanece internado en cuidados intensivos.

Las autoridades turcas reconocieron que la rápida propagación del fuego se debió al carácter altamente volátil de los químicos empleados, lo que complicó las tareas de contención inicial. En respuesta, el Ministerio del Interior anunció que revisará los protocolos de seguridad industrial en toda la región de Kocaeli, con el objetivo de evitar tragedias similares.

