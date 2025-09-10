Incendio arrasa vivienda en el vado de Santa Rosa; no hubo heridos

Un incendio registrado la noche del martes en el vado de Santa Rosa consumió por completo una vivienda. No se reportaron personas lesionadas.

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo recibió el reporte a las 11:34 de la noche. De inmediato, elementos de la corporación acudieron al lugar y sofocaron el fuego. El siniestro provocó únicamente daños materiales, pero dejó como saldo la pérdida total de la casa-habitación.

El comandante Omar Barreras Núñez ha advertido en varias ocasiones que los asentamientos irregulares representan una de las zonas de mayor riesgo en el municipio. Las instalaciones eléctricas y de gas, muchas veces deficientes o fuera de norma, aumentan la posibilidad de emergencias.

Lee más: Accidente en carretera a Todos Santos deja tres heridos en Los Cabos

En estas áreas, los bomberos atienden con frecuencia incendios en viviendas, acumulación de basura, quema de pastizales e incluso vehículos. Estas situaciones generan una constante movilización del cuerpo de emergencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones en este tipo de instalaciones. También pidieron reportar de inmediato cualquier situación de riesgo y así prevenir tragedias mayores.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento