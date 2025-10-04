Incendio consume vehículo en conjunto habitacional Pedregal de Cortez en La Paz

La madrugada de este sábado, alrededor de las 03:15 horas, se registró un incendio que consumió un vehículo estacionado en las calles Miguel del Barco, dentro del conjunto habitacional Pedregal de Cortez.

De acuerdo con el reporte del C4, elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el aviso vía radio. Al arribar, localizaron un Chevrolet HHR color gris, modelo 2007 y sin placas de circulación, envuelto en llamas.

Vecinos de la zona intentaban sofocar el incendio con cubetas de agua mientras llegaban los cuerpos de emergencia. La propietaria del automóvil declaró que la unidad había permanecido estacionada desde el martes sin ser movida.

Momentos más tarde, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos llegó al sitio y logró controlar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas o vehículos cercanos. El hecho fue notificado a la central de radio C4 para el seguimiento correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas del incendio.

