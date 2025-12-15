Incendio en vivienda de Lomas del Valle deja a menor con quemaduras

Un menor de edad resultó lesionado con quemaduras tras registrarse un incendio en casa habitación la mañana de este lunes 15 de diciembre, en la colonia Lomas del Valle, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, el reporte del siniestro provocó la movilización de unidades de la estación Lomas del Sol y de la estación central, ante la posibilidad de personas atrapadas al interior del domicilio.

Al arribar al lugar, personal de Operaciones confirmó el incendio y localizó a un menor dentro de la vivienda, quien fue rescatado y trasladado de inmediato a un hospital para su valoración médica. De manera preliminar, se indicó que presentaba quemaduras en las vías respiratorias.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figueroa, detalló que el menor sufrió quemaduras graves en las vías respiratorias y en el cuerpo, por lo que fue ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibe atención médica especializada. Asimismo, señaló que se gestionará el apoyo de la fundación Shriners para su tratamiento.

El comandante informó que la causa del incendio fue un arbolito de Navidad, por lo que exhortó a la ciudadanía a supervisar constantemente este tipo de adornos, evitar sobrecargar extensiones eléctricas, no colocarlos cerca de puertas y extremar precauciones para prevenir accidentes durante la temporada decembrina.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente cuando se utilizan decoraciones eléctricas.