Sin lesionados tras incendio en yonke y conato en autobús en Cabo San Lucas

En medio de una racha de servicios de emergencia registrados en los últimos días, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió entre la noche del lunes y la mañana de este martes dos incidentes distintos: un incendio de gran magnitud en un yonke y el conato de fuego en un autobús sobre el corredor turístico.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la noche del lunes y las primeras horas de este martes 17 de febrero se movilizó el Batallón de Operaciones hacia la colonia Real Unidad, en Cabo San Lucas, tras recibir el aviso de incendio en un lote de vehículos tipo yonke. En el sitio trabajaron varias máquinas extintoras, pipa, ambulancia y unidades de apoyo, además de pipas particulares para el abastecimiento de agua, con respaldo de Seguridad Pública, Protección Civil y personal del Ayuntamiento de Los Cabos.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, aunque el siniestro dejó la afectación de más de 70 vehículos. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Horas más tarde, ya por la mañana del martes, los bomberos respondieron a un nuevo llamado por el reporte de incendio en un autobús sobre el Corredor Turístico, a la altura de El Chileno, en dirección a San José del Cabo.

Al arribar, los elementos confirmaron que el fuego se originó por el contacto de cables cercanos al motor; sin embargo, la situación ya había sido contenida por el propio conductor y personal de seguridad de un desarrollo turístico. Tampoco en este caso hubo personas lesionadas.

Estos hechos se suman a una serie de emergencias recientes que han mantenido en constante actividad a la corporación en la delegación sanluqueña, reflejando la demanda operativa que enfrenta el cuerpo de rescate ante distintos tipos de incidentes urbanos y carreteros.

