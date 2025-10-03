Incendio en colonia El Zacatal consume dos vehículos y una palapa

Un incendio registrado la mañana de este viernes en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, dejó como saldo dos camionetas dañadas —una de ellas pérdida total— y una palapa consumida por las llamas.

De acuerdo con el reporte, el siniestro se originó alrededor de las 7:35 de la mañana al interior de un domicilio particular, luego de que una de las unidades, presuntamente, sufriera un corto eléctrico que desató el fuego. Las llamas se extendieron rápidamente hasta alcanzar otro vehículo y la estructura de una palapa.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo de las estaciones #3 San José Viejo y #1 Centro, quienes movilizaron las unidades M-15, M-71, P-80, C-1 y A-615 para controlar la emergencia.

El incendio afectó a dos vehículos tipo pick-up, un Tacoma y una F-150, que resultaron con pérdidas parciales y totales, respectivamente. Tras las labores de los cuerpos de auxilio, se confirmó que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.