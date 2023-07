Niños en incertidumbre por límite de cupo en escuela privada de La Paz

Una escuela ubicada en la colonia Los Olivos, en el municipio de La Paz, está infringiendo los derechos cometiendo un abuso de autoridad hacia madres de familia. Lo anterior, ya que tras solicitar el pago de colegiatura, y a un mes de ingresar al nuevo ciclo escolar, limitó el cupo de manera abrupta, provocando que alumnos se quedaran sin formación escolar.

Esto ha disgustado y preocupado a madres de familia de los infantes, porque nunca se les notificó de manera anticipada, exigiendo una pronta resolución.

° SEP puede dejar sin educación a casi 100 niños en La Paz (tribunademexico.com)

Si bien, el personal administrativo afirma que sí hubo una previa notificación por parte de la escuela, las madres de familia argumentan que nunca se les avisó con tiempo:

“Mi hija acude al Colegio Valladolid, ella está a punto de entrar al segundo grado […]. Es una total mentira lo que están diciendo, tengo pruebas. Está mintiendo esa maestra. Aparte de todo esto, mienten en que nos avisaron y eso no es verdad; no nos avisaron en ningún momento. Nos avisaron que ya no había espacio, cuando ya no había”.