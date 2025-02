Nuevo incidente aéreo, en Chicago avión evita colisión en pista (Video)

La Administración Federal de Aviación (FAA) investiga un incidente aéreo ocurrido el martes 25 de febrero en el Aeropuerto Midway de Chicago, cuando un avión de Southwest Airlines realizó una maniobra de emergencia para evitar una colisión con un jet privado.

Imágenes captadas a las 8:48 de la mañana muestran cómo la aeronave de Southwest, en pleno aterrizaje, retomó el vuelo repentinamente al detectar la presencia de un jet en la pista, una situación que pudo haber provocado un accidente.

JUST IN: A Southwest Airlines plane landed safely at Chicago Midway International Airport after a close call with a business jet that “entered the runway without authorization,” according to the FAA.

