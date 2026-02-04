Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Se presenta nuevo incidente aéreo de Satena en Colombia (Video)

Se presenta maniobra fallida de un aterrizaje de un avión de Satena en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, Colombia
3 febrero, 2026
En Colombia volvieron a encender las alertas en el sector aeronáutico luego de que un avión de Satena protagonizara un incidente, a poco menos de una semana de un grave accidente aéreo que dejó víctimas mortales en el norte del país.

Mientras continúan las investigaciones por el reciente accidente aéreo ocurrido en territorio de Colombia, en el que murieron 15 personas; un video difundido en redes sociales mostró a una aeronave de Satena que intentó aterrizar en el Aeropuerto El Embrujo, en la isla de Providencia, tras despegar de San Andrés.

El incidente se produjo en medio de complejas condiciones climáticas que afectan a varias regiones del país, derivadas de un frente frío que incrementó de manera significativa las precipitaciones.

Durante la maniobra de aproximación, fuertes vientos desestabilizaron el avión cuando estaba por tocar pista en el Aeropuerto El Embrujo, obligando al piloto a abortar el aterrizaje y regresar de inmediato a San Andrés, como medida preventiva.

Especialistas señalaron que esta terminal aérea forma parte de los aeropuertos regionales más complejos de Colombia, debido a la corta longitud de su pista, lo que restringe la operación a aeronaves de menor capacidad.

