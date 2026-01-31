Ferias de empleo impulsan la inclusión laboral de personas con discapacidad en Los Cabos

A través de su participación constante en las ferias del Servicio Nacional del Empleo, el Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS) Los Cabos ha logrado integrar al mundo laboral a más de 50 personas con discapacidad en el municipio, principalmente en el sector hotelero.

El director del IMDIS, Fernando Altamirano Váldez, explicó que el trabajo del instituto no solo se enfoca en la vinculación laboral, sino también en generar condiciones adecuadas dentro de las empresas para garantizar una inclusión real y funcional.

“Con las empresas que nos lo permiten y nos invitan que, la verdad es que hemos recibido gran apertura de la gran mayoría, nos acercamos a sus instalaciones para hacer diagnósticos de accesibilidad, es decir, garantizar que sus instalaciones cuentan con los elementos de accesibilidad mínimos requeridos como baños, pasillos, entradas, elevadores, los elementos, dependiendo las características del del lugar, para garantizar que así la persona con discapacidad pueda desarrollarse plenamente”.

Altamirano detalló que este programa se mantiene de forma permanente y que las personas interesadas no solo pueden acceder a estas oportunidades durante las ferias de empleo, sino también acudiendo directamente al instituto para recibir acompañamiento en su proceso de integración laboral.

“Es un programa que tenemos constante, no solo aquí en las ferias, sino que pueden acercarse al instituto y ahí empadronarse con nosotros y nosotros les ayudaremos con la colocación. A la fecha tenemos más de 50 compañeros colocados a lo largo del municipio en diferentes empresas, y además de de la colocación, pues le vamos dando seguimiento también a los compañeros para por si tienen algún requerimiento extraordinario (…) Sabemos que aquí los hoteleros son los mayores empleadores de nuestro municipio junto con la construcción, pero en la hotelería es donde hemos podido colocar a los mayores compañeros en diferentes áreas, en jardinería, en lavandería, en cocina, en recepción”.

Con estas acciones, el IMDIS Los Cabos fortalece el empleo inclusivo y promueve la participación activa de las personas con discapacidad en el sector productivo, impulsando entornos laborales accesibles y una cultura de inclusión en el municipio.

