Incrementan casos de dengue en Baja California Sur: 85% en Los Cabos

La Secretaría de Salud de Baja California Sur, encabezada por Ana Luisa Guluarte Castro, informó que el dengue continúa siendo un problema de salud pública en el estado.

De acuerdo con el último boletín correspondiente a la semana 47 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hay un total de 2,287 casos registrados en 2024.

El 85% de estos casos se concentran en el municipio de Los Cabos, convirtiéndose en la zona más afectada, seguido por Comondú.

Entre las medidas implementadas para contener el brote se encuentran fumigaciones, control larvario, campañas de patio limpio y abatización.

Desde septiembre, se han intensificado las nebulizaciones en las áreas más afectadas, apoyadas por brigadas trasladadas desde La Paz.

“Estamos trabajando con la estrategia de patio limpio con todo esto de abatización y desde el primero de septiembre el 85% de los casos de dengue se han concentrado en el municipio de Los Cabos. Tenemos casos en todo el Estado, estamos teniendo el segundo municipio más afectado es el municipio de Comondú y La Paz tiene pocos casos que lo atribuimos mucho a este programa que en su momento se implementó que es el de control biológico a través de este método de Wolbachia”, explicó Ana Guluarte.

De acuerdo con la titular de la secretaría de salud en el estado, el aumento de casos este año se atribuye a la circulación predominante del serotipo 3 del dengue.

Hasta ahora, se han reportado cinco defunciones relacionadas con la enfermedad en el estado. No obstante, la titular de salud destacó que la fumigación no es suficiente si no se eliminan criaderos de mosquitos.

“Está circulando con mayor número de casos el serotipo 3 que es un serotipo que está asociado a mayor riesgo de presentar dengue con complicaciones graves, entonces seguimos haciendo el llamado a la población recuerden que recordarles además que la fumigación no es la estrategia central en este programa, el patio limpio, es el control larvario la eliminación de criaderos, eso es lo que no vas a garantizar que el vector no esté presente y disminuir la transmisión de este padecimiento”, puntualizó Ana Guluarte.

Además, destacó la colaboración con ayuntamientos locales, particularmente en Los Cabos, donde se han realizado campañas intensivas de eliminación de criaderos de mosquitos.

Estas acciones buscan reducir la presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti, cuya adaptabilidad ha permitido la transmisión del dengue durante todo el año, incluso en temporadas secas y frías.