Participa INDEM Los Cabos en Reunión Estatal de Cultura Física y Deporte

Con el objetivo de fortalecer la planeación deportiva en la entidad, el Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM), dirigido por Elton Emmanuel Olachea Arce, participó en la Reunión Estatal de Coordinación en Materia de Cultura Física y Deporte 2025, convocada por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) y celebrada en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.

Durante la jornada se abordaron temas clave para impulsar el deporte sudcaliforniano, incluyendo:

Definición de fechas y sedes para la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2026 .

Calendario de inscripciones municipales, garantizando una organización eficiente y equitativa para atletas de toda la entidad.

El director general del INDEM destacó que Los Cabos contará con un contingente de aproximadamente mil atletas, reafirmando su posición como referente deportivo por 18 años consecutivos. Además, subrayó el compromiso del XV Ayuntamiento de Los Cabos de continuar respaldando cada disciplina y deportista, fortaleciendo su preparación y representatividad.

Finalmente, Olachea Arce reiteró la disposición del INDEM Los Cabos de trabajar de manera coordinada con el Insude y los municipios del estado, sumando esfuerzos para mejorar la organización, fortalecer el deporte y apoyar el desarrollo competitivo de las y los atletas sudcalifornianos.