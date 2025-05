India lanza ataques aéreos contra Pakistán y Cachemira; suman 26 muertos y 46 heridos

La situación entre India y Pakistán experimentó una grave intensificación militar este miércoles. El ejército indio llevó a cabo ataques aéreos dirigidos a presuntas infraestructuras terroristas ubicadas tanto en territorio paquistaní como en la Cachemira administrada por Islamabad, bajo el nombre de “Operación Sindoor”.

Al menos 26 personas murieron y otras 46 resultaron heridas tras los bombardeos reportados por el gobierno de Pakistán. El portavoz del ejército, teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, denunció que las fuerzas indias atacaron cinco puntos del territorio paquistaní: Ahmedpur East, Muzaffarabad, Bagh, Muridke y Kotli. Chaudhry calificó la operación como un “ataque cobarde que traerá un dolor duradero” y afirmó que una mezquita fue alcanzada, provocando numerosas víctimas civiles, de acuerdo con declaraciones recogidas por Geo TV.

En contraposición, el gobierno indio defendió la ofensiva como una respuesta precisa y contenida al atentado del 22 de abril en la localidad turística de Pahalgam, en la Cachemira controlada por Nueva Delhi, que dejó 26 fallecidos. El Ministerio de Defensa indio comunicó que nueve instalaciones vinculadas a grupos terroristas fueron alcanzadas, sin afectar infraestructura militar paquistaní, y describió la acción como “quirúrgica, calibrada y sin intención de escalar”.

El Frente de Resistencia, una organización islamista ligada a Lashkar-e-Taiba (LeT), se atribuyó el atentado de Pahalgam, que actuó como detonante inmediato de esta nueva fase del conflicto. India acusa desde hace años a Pakistán de dar refugio y apoyo logístico a grupos insurgentes que operan en la disputada región de Cachemira, un territorio en litigio desde 1947 y causa de dos de las tres guerras entre ambos países.

Pakistan has crossed all limits. Targeting civilians in Poonch, including innocent women and children is a cowardly and inhuman act. India strikes terrorists not innocents. Know the difference. Prayers with the people of J&K residing around LoC. pic.twitter.com/aIVKNiEKlU

— Deepika Pushkar Nath (@DeepikaPNath) May 7, 2025