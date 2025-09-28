Tragedia en India: estampida en mitin político deja 31 muertos y más de 50 heridos en Tamil Nadu

Una tragedia estremeció al sur de India cuando una estampida humana en un mitin político en Tamil Nadu provocó la muerte de al menos 31 personas y dejó más de 50 heridos, entre ellos mujeres y niños.

Caída que desató el pánico

El desastre ocurrió en la ciudad de Karur, durante un acto del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), liderado por el actor y político Vijay. Según los reportes preliminares, un grupo de asistentes trepó a un árbol para tener mejor vista y, al caer, provocó una reacción en cadena que derivó en la estampida. La multitud, que superaba la capacidad del lugar, entró en pánico y desató el caos.

Víctimas y respuesta oficial

Autoridades locales confirmaron 31 fallecidos y más de 50 heridos, además de anunciar una compensación económica para las familias de las víctimas. El gobierno de Tamil Nadu informó que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades y reforzar los protocolos de seguridad en eventos masivos.

El líder político Vijay expresó su consternación, asegurando que su “corazón está abrumado por el dolor” ante la tragedia.

Falta de control en eventos masivos

La India, con su alta densidad de población, enfrenta recurrentes problemas de seguridad en concentraciones multitudinarias. Expertos señalan la falta de rutas de evacuación, la insuficiente logística y la carencia de planes de emergencia como factores clave que convierten un accidente en una catástrofe.

Este caso en Tamil Nadu vuelve a evidenciar la urgente necesidad de reforzar la gestión de multitudes, aplicar medidas preventivas y establecer regulaciones estrictas para evitar tragedias similares en futuros mitines políticos y eventos públicos.