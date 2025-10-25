Indigna VIDEO donde doctoras del IMSS se burlan de los lamentos de dolor de un paciente

La indignación se ha hecho notar en en redes sociales tras la difusión de un video de apenas 30 segundos que muestra a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) riéndose de un paciente que fue grabando.

Mientras las jóvenes utilizaban un filtro digital de payaso, se escuchan claramente y al fondo los intensos lamentos de dolor de una paciente que aparentemente estaba siendo atendida en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 (HGZ/MF No. 2) de Irapuato, Guanajuato, detonando un debate urgente sobre la falta de empatía y la ética profesional en el sector salud mexicano.

El video se viralizó rápidamente, siendo inicialmente difundido en X y replicado en plataformas como Facebook y TikTok, generando miles de reacciones de rechazo.

En la grabación, las mujeres aparecen vistiendo el uniforme institucional y cubrebocas, mientras se ríen frente a la cámara, llegando incluso una de ellas a simular un grito, en claro contraste con los gemidos reales que se escuchan en el área hospitalaria.

Este material, cuya grabación se reporta que pudo haber ocurrido el pasado 16 de octubre, ha sido calificado por la sociedad como una flagrante falta de respeto hacia la dignidad de una persona vulnerable.

¿Qué ha dicho el IMSS sobre el video viral y burla de su personal hacia los pacientes?

Ante la creciente presión pública y el clamor social, el IMSS emitió un comunicado oficial el pasado 21 de octubre condenando categóricamente la conducta de su personal.

La institución fue clara al señalar que “reprueba categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo”.

En este sentido, el IMSS Guanajuato confirmó que ya se inició una investigación interna para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes, asegurando que el comportamiento de las médicas internas de pregrado no corresponde al código de conducta que deben regir a los servidores públicos del Instituto.