VIDEO: Indignación en La Paz por conductor que invade la ciclovía del Malecón

Un video difundido en redes sociales exhibe a un conductor que invadió la ciclovía del Malecón de La Paz, una acción que obligó a un usuario de esta vía a subir a la banqueta para poder continuar su trayecto, pese a que dicha conducta está prohibida y sancionada por los reglamentos municipales.

En las imágenes, que ya circula en plataformas digitales, se observa al automóvil estacionado directamente sobre la ciclovía. Momentos después, el conductor desciende de la unidad y cruza la calle, aparentemente para dirigirse a un establecimiento cercano. Posteriormente, un menor que circulaba por la ciclovía se percata del vehículo obstruyendo el carril y, para evitarlo, se ve obligado a subir a la banqueta.

La difusión del video ha generado indignación entre ciudadanos, quienes reprocharon la falta de respeto a los espacios destinados para la movilidad segura. Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor y si esta conducta fue sancionada por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica del municipio de La Paz, la ciclovía es un carril confinado de uso exclusivo para bicicletas y vehículos de tracción humana, y se establece que un vehículo motorizado puede ser detenido cuando se encuentre estacionado obstruyendo este espacio.

Asimismo, la Ley de Hacienda del municipio de La Paz contempla sanciones de hasta 10 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) por este tipo de infracciones, lo que equivale a una multa de aproximadamente mil 173 pesos, sin considerar el costo adicional en caso de que el vehículo sea remolcado a un corralón municipal.

