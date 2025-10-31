Indignación en Los Cabos por video de maltrato animal: exigen sanciones ejemplares

La Asociación de Rescate Luna Voz de Esperanza A.C. denunció y reprobó un video difundido en redes sociales donde un joven lanza a un gato en San José del Cabo.

El caso provocó gran indignación ciudadana y reavivó el llamado de activistas a que las autoridades apliquen sanciones ejemplares por actos de crueldad animal en el municipio.

El responsable admitió el hecho

Según la asociación, tras la publicación del video, lograron contactar al joven involucrado. Él admitió lo ocurrido y lo justificó asegurando que fue “hace tiempo” y que estaba bajo los efectos del alcohol.

El colectivo lamentó que este tipo de comportamientos se sigan normalizando entre los jóvenes y, peor aún, que sean compartidos como motivo de burla o celebración en redes sociales.

Recordatorio de la ley: los animales son seres sintientes

Luna Voz de Esperanza A.C. recordó que este tipo de actos constituyen delitos de maltrato animal. Subrayaron que, conforme a la Ley de Protección Animal de Baja California Sur, los animales ya son seres sintientes cuyos derechos deben respetarse. Además, insistieron en que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a quienes cometen este tipo de agresiones.

Casos de maltrato siguen en aumento en Los Cabos

Los rescatistas señalaron que estos reportes no son aislados. A través de redes sociales, se han documentado múltiples casos de abandono y agresión en distintas zonas de Los Cabos.

Estas situaciones generan indignación entre la ciudadanía y entre los grupos voluntarios que trabajan en la protección y rescate de animales.

Prevención y conciencia ciudadana

Los activistas explicaron que muchos de los problemas que enfrentan los animales provienen de la falta de esterilización, el abandono y enfermedades como el TVT (Tumor Venéreo Transmisible) o la erlichia.

Aseguran que los reportes ciudadanos oportunos son fundamentales para salvar vidas y frenar los abusos.

Aunque México ya cuenta con un marco legal que reconoce a los animales como seres sintientes, las asociaciones recalcaron la importancia de aplicar efectivamente las sanciones.

Advirtieron que muchas denuncias de maltrato animal terminan con reparaciones del daño o castigos menores, sin consecuencias reales para los agresores.