VIDEO: Indignación en redes por presunto abuso policial en La Paz

Un nuevo caso de presunto abuso policial por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz fue expuesto a través de redes sociales, luego de que circulara un video donde se observa a dos jóvenes siendo detenidos y presuntamente agredidos por elementos de la corporación en la colonia Misiones.

De acuerdo con la denuncia difundida en diversas plataformas digitales, la pareja caminaba rumbo a una tienda cuando fue interceptada por los agentes, quienes presuntamente comenzaron a interrogarlos y posteriormente intentaron detenerlos. Según la versión de los denunciantes, ante la negativa de acompañarlos, los jóvenes habrían sido golpeados.

El video, grabado por uno de los afectados, muestra parte del incidente ocurrido en la vía pública. Las imágenes han causado indignación y reacciones de usuarios en redes sociales, quienes exigieron una investigación sobre la actuación de los policías municipales.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una postura oficial respecto al hecho, aunque el material audiovisual se ha replicado ampliamente en distintas plataformas, generando debate sobre los límites en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

En lo que va del año, diferentes denuncias han sido publicadas por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de agresiones durante detenciones o revisiones sin aparente justificación. Los casos, en su mayoría, han sido documentados mediante videos que circulan en redes sociales.