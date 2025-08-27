Indignación en Tláhuac: Berenice Hernández Calderón señalada por negar vivienda a quienes más la necesitan.

El tema de la FaltaViviendaEnTláhuac ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que vecinos de diversas colonias señalaran la falta de programas que atiendan la necesidad de vivienda digna.

Las denuncias se dirigen principalmente hacia la alcaldesa Berenice Hernández Calderón, a quien acusan de no destinar recursos suficientes para atender a familias de bajos ingresos.

Vecinos exigen soluciones inmediatas

Colectivos ciudadanos y líderes vecinales han realizado manifestaciones para visibilizar la problemática.

Según sus testimonios, los proyectos de vivienda han sido limitados o inexistentes, lo que ha dejado en desventaja a cientos de familias que buscan un patrimonio en la zona

Ante las acusaciones, la alcaldesa Berenice Hernández Calderón ha negado que su administración esté en contra de la construcción de vivienda social.

Asegura que la alcaldía enfrenta restricciones presupuestales, pero que se están explorando opciones de financiamiento y colaboración con instancias estatales y federales.

Un problema en crecimiento

El déficit habitacional en Tláhuac es un tema de larga data.

La FaltaViviendaEnTláhuac no solo afecta a familias vulnerables, sino también a jóvenes que buscan independizarse y a trabajadores que laboran en la zona pero no pueden costear un hogar.

Especialistas señalan que, si no se atiende pronto, podría generar problemas sociales más amplios.