INE aprueba por primera vez voto anticipado por internet en Coahuila para personas con discapacidad

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para implementar por primera vez en México el voto anticipado por internet en el marco del Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza, como parte de una prueba piloto para ampliar la inclusión democrática.

La nueva modalidad, que no sustituye al voto anticipado tradicional con boleta física, permitirá a las personas con discapacidad que no puedan trasladarse a una casilla y a sus cuidadoras emitir su sufragio desde su domicilio entre el 24 y el 30 de mayo de 2026.

El Consejo General del INE aprobó un modelo que combina dos opciones:

Voto anticipado en boleta física, con posibilidad de acompañamiento de observadores y representantes de partidos políticos.

Voto anticipado por internet, emitido de forma remota desde el dispositivo personal de la persona votante, garantizando la secrecía y autonomía del sufragio.

Para acceder al sistema, previamente el personal del INE visitará el domicilio del solicitante para verificar su identidad y proporcionarle las cuentas de acceso necesarias. El proceso de votación incluirá contraseña, acceso individualizado y la entrega de un recibo de votación que el ciudadano podrá verificar en el sistema.

En caso de problemas técnicos o inaccesibilidad al sistema de internet, el INE contempla la atención de incidencias y una segunda visita para que la persona pueda votar con boleta impresa. Esto busca asegurar que ningún voto quede sin emitirse por fallas tecnológicas.

Las autoridades han señalado que la iniciativa se implementa en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de promover la inclusión de grupos que tienen mayores barreras para acudir a las casillas.

Los resultados de este ejercicio serán vinculantes para la elección de 25 diputaciones locales en Coahuila: 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

El INE explicó que esta implementación será cuidadosamente auditada y evaluada para considerar posibles ampliaciones o ajustes en futuros procesos electorales.

