INE abre cinco vacantes laborales en Los Cabos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la apertura de una vacante en su sede ubicada en San José del Cabo. La institución informó que se trata del puesto de 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿/𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗔, destinado a reforzar el área técnica en la 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗘𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮 𝟬𝟮.

El Instituto Nacional Electoral precisó que la recepción de documentos se llevará a cabo del 18 al 22 de agosto de 2025. La entrega deberá realizarse de manera presencial en los domicilios oficiales establecidos, sin posibilidad de aceptar trámites por correo electrónico, fax o fuera del plazo señalado.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes que busquen esta Chamba deberán consultar los requisitos en los anexos correspondientes, disponibles en las instalaciones del INE. La documentación incompleta o presentada fuera de las fechas señaladas quedará automáticamente descartada.

La dependencia recordó que la oficina de recepción será la 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝗮𝗹 02 con sede en Los Cabos, ubicada en Paseo Barlovento #613, Colonia Rosarito, en San José del Cabo, Baja California Sur.