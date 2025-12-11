INE otorga millonario contrato para nueva credencial electoral con implicaciones políticas y de seguridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó el contrato para la producción de la nueva credencial para votar que será utilizada entre 2026 y 2031, lo que representa uno de los procesos de contratación más relevantes del organismo electoral en años recientes. Con un costo anual estimado que podría sumar hasta mil 110 millones de pesos, el fallo marca el rumbo de la infraestructura de identificación oficial para los próximos comicios.

La empresa ganadora es Cosmocolor S.A. de C.V., en alianza con Icards Solutions S.A. de C.V. y la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM), quien aportará la experiencia en impresión y acabados de alta seguridad. Esta alianza logró la mejor evaluación técnica y económica en la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LP-INE-033/2025, superando a otros participantes que también buscaban el contrato.

El proceso contempló la participación de al menos tres oferentes: Cosmocolor con sus socios, Litho Formas S.A. de C.V. y Veridos México S.A. de C.V.. La propuesta de Litho Formas fue descalificada por incumplir con requisitos técnicos obligatorios, mientras que Veridos México obtuvo una puntuación inferior en la combinación de criterios técnicos y de costo.

Cada credencial tendrá un valor unitario de aproximadamente 0.65 dólares, equivalente a alrededor de 11.80 pesos mexicanos, sin incluir IVA. El INE estima que entre junio de 2026 y mayo de 2031 se producirán entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales, suficientes para cubrir la emisión nacional y los envíos al extranjero.

La adjudicación ha desatado atención pública no solo por el monto total sino por la presencia de Talleres Gráficos de México, organismo de la Secretaría de Gobernación con una larga relación histórica de colaboración con el INE en impresión de documentación electoral. El papel de esta empresa pública en la cadena de suministro del documento de identidad más usado en México ha sido objeto de seguimiento por parte de analistas y partidos políticos.

El INE defendió que la selección de la oferta ganadora se realizó bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, competencia y verificación de proveedores, así como cumplimiento de los lineamientos y especificaciones técnicas establecidos en la convocatoria. Además, destacó que el nuevo modelo de credencial incorpora tecnologías avanzadas para elevar los estándares de seguridad y accesibilidad.

Este contrato asegurará la producción de las credenciales de elector durante los próximos cinco años, pero también implica retos para vigilar cómo se usan los recursos públicos y cómo se supervisa el trabajo del proveedor. La siguiente fase iniciará a mediados de 2026, cuando comience la fabricación de los nuevos modelos y su distribución entre la ciudadanía.