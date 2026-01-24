INE defiende plan de videoseguridad con cámaras con IA

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este viernes un plan de modernización de seguridad en sus instalaciones con el objetivo de actualizar equipos que no habían sido renovados desde hace más de 15 años, según funcionarios del organismo.

Durante una presentación para medios, autoridades del INE explicaron que el proyecto contempla la instalación de casi 80 cámaras dotadas de inteligencia artificial en ocho edificios de la sede central y en las 32 Juntas Locales del país, además de torniquetes y sistemas de control de acceso para reforzar la protección de trabajadores y visitantes.

El coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, José Alberto Pérez de Acha, subrayó que las cámaras se limitarán a registrar movimientos en áreas comunes y puntos de acceso, y no grabarán audio ni conversaciones, enfatizando que su función es preventiva y de protección, no de vigilancia intrusiva.

Por su parte, el vocero del INE, Sergio Uzeta, garantizó que el plan no está dirigido a vigilar a consejeros, trabajadores ni reporteros, y que los periodistas podrán continuar con sus coberturas y acceso a instalaciones como hasta ahora.

Además de los sistemas de videovigilancia, el programa incluye torniquetes en entradas principales y plumas de acceso controlado en estacionamientos, parte de los esfuerzos por ordenar y asegurar los puntos de ingreso a los edificios del INE.

Sin embargo, la iniciativa ha generado inquietudes entre algunos consejeros y representantes de medios de comunicación, quienes han señalado la presencia de cámaras incluso en espacios como la sala de prensa y cuestionan la falta de claridad sobre el costo total del proyecto, que el instituto ha clasificado como información reservada por razones de seguridad nacional.

Funcionarios del INE han defendido la medida afirmando que la institución es considerada de seguridad nacional por su papel en la organización de elecciones y, por tanto, la protección de sus instalaciones y personal es una prioridad.

Las autoridades también informaron que los nuevos equipos operarán bajo protocolos diseñados para áreas comunes y accesos, con funciones preventivas como detección de incidentes —por ejemplo, caídas o derrames— y sin impacto en la privacidad de conversaciones o labores periodísticas.

​​

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México