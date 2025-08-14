INE no atenderá denuncia del PAN BCS contra Sergio Polanco

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó al Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur que no tiene competencia para resolver la denuncia contra el diputado de Morena, Sergio Polanco, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Respuesta del INE y postura del PAN

La dirigencia panista recibió la respuesta el lunes 11 de agosto. El organismo decidió no dar trámite al recurso, sin señalar a qué autoridad debía remitirse. Ante esto, el PAN anunció que seguirá buscando la vía legal para que las expresiones del legislador no queden sin sanción.

Melissa Almeida, secretaria general del PAN en Baja California Sur, expresó su inconformidad:

“Recibimos respuesta del instituto, pero se declaró incompetente. Seguiremos buscando instancias para hacer valer nuestro derecho y que nuestra voz sea escuchada. No queremos que este caso quede impune, como ocurrió en otros, mientras que a otros sí les han dado resolución”, afirmó.

Origen de la denuncia

El caso surgió por un video que se viralizó en redes sociales. En él, Polanco participaba en un evento con causa en beneficio de mujeres víctimas de violencia. Durante su intervención, dijo que a las mujeres “se les maltrataba por ser gritonas”.

Las declaraciones generaron rechazo inmediato de colectivos feministas, ciudadanía y actores políticos.

Próximos pasos

Almeida señaló que el equipo jurídico analiza acudir a una segunda instancia, o incluso más, hasta lograr que la voz de las mujeres sea escuchada. El PAN busca que este tipo de expresiones reciban sanción y no queden en la impunidad.

